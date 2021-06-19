В Екатеринбурге встретили поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 24 тыс. человек встретили патриотический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который в субботу прибыл в Екатеринбург, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"На вокзале уральской столицы поезд-музей простоял четыре часа. В торжественной встрече приняли участие заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, представители администрации Екатеринбурга, офицеры штаба военного округа, ветераны, юнармейцы. Оформление вагонов отражает героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил РФ, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии", - говорится в сообщении.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них тематические вагоны "Дорога памяти", в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, "Победа над невидимым врагом", посвященный подвигам военных медиков в борьбе с коронавирусом, и другие.

Также посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на платформах состава, - бронеавтомобили "Тайфун-К", танк Т-90М, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ" и другие, а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики - бронеавтомобили "Хаммер-1" и "Пантера".

В пресс-службе добавили, что на привокзальной площади были развернуты выставка современных образцов вооружения и военной техники, полевые кухни с солдатской кашей, работали выездная общественная приемная Министерства обороны РФ, пункты отбора на военную службу по контракту.

Старт масштабной военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Всего за время движения железнодорожный состав сделает остановку в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке "Патриот".