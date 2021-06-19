Роспотребнадзор не фиксирует вспышек инфекционных заболеваний в Крыму после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю не фиксирует вспышек инфекционных заболеваний после подтоплений, вызванных ливнями на этой неделе.

"Мониторим уровень заболеваемости. Пока вспышек нет (инфекционных заболеваний и заражений - прим. ТАСС)", - сообщила ТАСС главный санитарный врач по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что региональное управление Роспотребнадзора дало рекомендации муниципалитетам республики для того, чтобы минимизировать все санитарные риски после подтоплений.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.