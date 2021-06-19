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Молния

Путин заявил, что прививаться от ковида - лучше, чем болеть

© Сергей Карпухин/ТАСС

Прививаться от ковида - лучше, чем болеть - Путин.

XX съезд "Единой России"
Путин поручил кабмину подготовить программу капитального ремонта школ
Она должна быть рассчитана на ближайшие пять лет
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