Путин отметил самоотверженную работу молодых медиков в период пандемии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодые медицинские специалисты проявили самоотверженность при работе в условиях пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Все мы видим, как в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении. Врачи, медсестры, которые совсем недавно - молодые совсем люди - получили диплом, студенты медвузов, колледжей работают так же самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги", - сказал Путин.

В преддверии отмечаемого Дня медицинского работника президент попросил участников съезда "Единой России" поблагодарить всех медиков аплодисментами.