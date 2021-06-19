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XX съезд "Единой России"

Путин отметил самоотверженную работу молодых медиков в период пандемии

Президент также подчеркнул, что в период эпидемии молодые люди проявляют себя достойно на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодые медицинские специалисты проявили самоотверженность при работе в условиях пандемии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России".

"Все мы видим, как в сложнейших условиях, в сложнейший период эпидемии достойно проявляют себя молодые люди на всех участках: на производстве, в трудовых коллективах, в добровольческом движении. Врачи, медсестры, которые совсем недавно - молодые совсем люди - получили диплом, студенты медвузов, колледжей работают так же самостоятельно и самоотверженно, как их старшие коллеги", - сказал Путин.

В преддверии отмечаемого Дня медицинского работника президент попросил участников съезда "Единой России" поблагодарить всех медиков аплодисментами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"XX съезд "Единой России"
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