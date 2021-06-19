Котяков: инициативу о введении "декретных" выплат для бабушек и дедушек надо обсуждать

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инициативу о "декретных" выплатах для бабушек и дедушек надо обсуждать, нужны детали, суммы и сроки. Об этом в субботу заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В субботу на XX съезде "Единой России" уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести специальные "декретные" выплаты для бабушек и дедушек.

"Я эту инициативу только услышал, ее надо обсуждать. Нужны детали, суммы, размеры, сроки. Поэтому в ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность", - сказал Котяков, отвечая на вопрос ТАСС.