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XX съезд "Единой России"

Котяков: инициативу о введении "декретных" выплат для бабушек и дедушек надо обсуждать

Эту инициативу ранее предложила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Инициативу о "декретных" выплатах для бабушек и дедушек надо обсуждать, нужны детали, суммы и сроки. Об этом в субботу заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В субботу на XX съезде "Единой России" уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести специальные "декретные" выплаты для бабушек и дедушек.

"Я эту инициативу только услышал, ее надо обсуждать. Нужны детали, суммы, размеры, сроки. Поэтому в ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность", - сказал Котяков, отвечая на вопрос ТАСС.

Теги
РоссияКотяков, Антон ОлеговичXX съезд "Единой России"
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