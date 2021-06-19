Нижегородских молодоженов обязали предоставлять в ЗАГС справку о вакцинации или ПЦР-тест

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Молодоженов в Нижегородской области обязали перед церемонией бракосочетания предоставить в ЗАГС справку о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или результаты исследования на антитела к ковиду. Об этом сообщается на сайте Главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

"Уважаемые молодожены! Всем участникам церемонии <...> необходимо защищать органы дыхания маской, иметь оригиналы (qr-коды с Единого портала государственных и муниципальных услуг) одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более трех дней); для несовершеннолетних лиц - результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия не более трех дней); результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgGк COVID-19 (срок действия не более 60 дней)", - говорится в сообщении.

При этом в залах одновременно могут находиться не более 20 человек, включая ведущего церемонии, а на открытых площадках - не более 50 человек.

Ранее власти Нижегородской области приняли решение ограничить с 18 июня доступ местных жителей на массовые мероприятия. Для их посещения необходимо будет предъявлять результаты теста на коронавирус, сертификат о пройденной вакцинации, либо справку о наличии антител. Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий, а также мероприятий на свежем воздухе.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано более 121 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели - более 114 тыс. человек.