Новый дом построят для жильцов дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Для жителей непригодного для эксплуатации многоквартирного дом № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где в июле 2020 года произошел взрыв газа, построят новый дом, сообщается в субботу на сайте правительства области.

"Для оставшихся без квартир жителей Краснодонцев, 17 в Нижнем Новгороде построят новый дом. Решение о предоставлении средств на строительство дома в Автозаводском районе принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в сообщении.

Жителям, которые не желают дожидаться окончания строительства нового дома, предоставят возможность получить денежную компенсацию.

Взрыв бытового газа произошел 11 июля 2020 года на шестом этаже девятиэтажного дома. В результате ЧП пострадали пять человек, обрушились две поперечные несущие стены, часть перекрытий была деформирована. Жителей расселили, им предоставлена субсидия из бюджета для аренды жилья. Обследование дома позднее показало, что восстановить дом невозможно, было принято решение о его сносе.