Проценко считает, что опыт команды Коммунарки поможет в работе на федеральном уровне

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Опыт команды городской клинической больницы № 40 в Коммунарке будет полезен на федеральном уровне. Об этом в субботу заявил главврач больницы Денис Проценко, который ранее вошел в федеральную часть списка партии "Единая Россия" на предстоящие выборы в Госдуму.

"Сегодня утром поступил звонок от президента, и не секрет, что мы с ним были в красной зоне и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды Коммунарки, накопленный за полтора года опыт московского здравоохранения и правительства Москвы может быть полезен на федеральном уровне, и я дал согласие", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Участники прошедшего в субботу съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, который состоит из 57 территориальных групп, большую часть которых возглавили руководители регионов, и кандидатов по 219 одномандатным округам. В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.