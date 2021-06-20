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Ясная погода и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 20 июня

В ночь на 21 июня температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ясная погода, слабый ветер и до 32 градусов жары ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В связи с жарой в столице 20 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха достигнет 30 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.

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