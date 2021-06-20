Абрамченко заявила, что борьба с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии стала эффективнее

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Положительная динамика в борьбе с лесными пожарами отмечается в Бурятии и Забайкалье в 2021 году по сравнению с прошлым годом, а отрицательная - в Якутии, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"На протяжении последних лет у нас традиционно горели леса в одних и тех же регионах Сибири и Дальнего Востока: это Приморский, Забайкальский, Красноярский края, Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Республика Бурятия. Площадь лесных пожаров в этих шести регионах составляла ежегодно более половины от общей площади лесов, пройденной лесными пожарами. В этом году положительная динамика отмечается в Забайкальском крае и Республике Бурятия", - цитирует пресс-служба слова Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Забайкалью удалось в четыре раза сократить количество возгораний и почти в 40 раз их площадь.

"Впервые за шесть лет лесопожарная обстановка в Забайкалье в весенний период прошла без введения режима ЧС. В Республике Бурятия оперативность тушения одна из самых высоких - 97% - это очень хороший показатель, к этому нужно стремиться всем регионам", - сообщила Абрамченко.

Обратная ситуация складывается в Якутии, где отмечается низкая оперативность тушения лесных пожаров. "Оперативность тушения лесных пожаров в Якутии в два раза ниже плановых значений. В 16 раз увеличилась и площадь, пройденная огнем", - отметила она.

Абрамченко сообщила, что в текущем году в регионах будет закуплено еще 520 единиц лесопожарной техники и около 6 тыс. единиц оборудования для совершенствования борьбы с лесными пожарами. "Новая техника помогает не только тушить лесные пожары, но и снижать риски их возникновения", - заключила вице-премьер.