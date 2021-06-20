В Крыму зафиксировали максимальное за пять месяцев количество новых случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Самый высокий за пять месяцев суточный прирост заражений коронавирусом зарегистрирован в Крыму. Подтверждено 178 фактов инфицирования, сообщил в воскресенье на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

В течение почти трех недель в республике ежедневно фиксируется более 100 заразившихся. Ранее 178 случаев заражения регистрировали 29 февраля.

"За 19 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 54 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Лабораториями обследовано 5 243 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период - 42 262 человека", - добавил глава Крыма.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили около 46 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. На лечении находятся свыше 2 тыс. пациентов.