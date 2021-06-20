Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,19

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и составил 1,19. В Москве показатель увеличился до 1,22, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор превышает единицу во всех десяти регионах России с наибольшим количеством заразившихся. В Ростовской области он равен 1,02, в Воронежской и Иркутской областях - 1,1, в Санкт-Петербурге, где впервые с февраля выявили более 1 000 заболевших за сутки, - 1,11, в Свердловской области - также 1,11, в Самарской - 1,12.

В Красноярском крае коэффициент немного снизился и составил 1,14, в Нижегородской области он, напротив, увеличился до 1,2 на фоне максимума по числу инфицированных с начала апреля. В Подмосковье, где количество новых случаев заражения оказалось максимальным за все время пандемии, показатель вырос до 1,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.