В работе сервисов "Мегафона" произошел сбой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов компании "Мегафон" наблюдаются в воскресенье в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 64% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сбои в работе мобильного интернета, 31% - на мобильную связь, а 3% - на проводную связь.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Якутске, а также в Благовещенске, Новосибирске и Чите.