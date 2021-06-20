{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе сервисов "Мегафона" произошел сбой

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Якутске, а также в Благовещенске, Новосибирске и Чите

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблемы в работе сервисов компании "Мегафон" наблюдаются в воскресенье в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 64% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сбои в работе мобильного интернета, 31% - на мобильную связь, а 3% - на проводную связь.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Якутске, а также в Благовещенске, Новосибирске и Чите.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
У нескольких детей в "Артеке" подтвердили коронавирус
Их доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя
У нескольких детей в "Артеке" подтвердили коронавирус
Читать полностью