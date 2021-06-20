ХМАО ведет работу по возвращению троих детей из Сирии

ТАСС, 20 июня. Аппарат детского омбудсмена по Ханты-Мансийскому автономному округу завершил на уровне региона оформление документов по возвращению троих детей из Сирии. Они могут быть привезены в Югру уже до конца июня, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова.

"Документы оформляются. Все, что зависело от оформления документов здесь, в округе, все это выполнено и отправлено в Москву. Сейчас документы проходят проверку в уполномоченных органах. Оформление очень сложное, потому что мы возвращаем детей, которые не были рождены на территории округа. Нужны генетические экспертизы. Я надеюсь, что до конца июня мы сможем вернуть детей. Ожидаются трое", - сказала она.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети возвращаются в РФ.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.