Путин 22 июня традиционно возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли это традиционное для 22 июня памятное мероприятие у Путина в этом году. "Будет", - сказал Песков.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.