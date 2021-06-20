Медведев считает, что медики проявляют истинную самоотверженность и героизм

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив, что они проявляют истинную самоотверженность и героизм. Поздравление опубликовано в воскресенье на странице Медведева в Facebook.

"Хочу сердечно поблагодарить каждого из вас за столь важный труд, за то, что в период испытаний вы мужественно выполняете свой долг - лечите, спасаете людей от коронавирусной инфекции и других опасных болезней. Проявляете истинную самоотверженность и героизм", - написал он.

Медведев отметил, что эпидемиологическая обстановка до сих пор требует от медиков работать на пределе своих возможностей.

"Мы искренне гордимся вашим профессиональным подвигом, восхищаемся вашим стремлением полностью посвятить себя заботе о пациентах. Большое вам за это спасибо", - отметил Медведев, пожелав медицинским работникам крепкого здоровья.

День медицинского работника, отмечаемый в третье воскресенье июня, был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года (документ действует по настоящее время, последние изменения внесены 31 мая 2006 года).