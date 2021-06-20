Мэр Ялты заявила, что в городе стабилизируется ситуация с подачей воды и электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с подачей воды и электричества жителям Ялты, где в результате сильных дождей произошли подтопления, стабилизируется. Об этом в воскресенье сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно", - написала Павленко на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мэрии Ялты сообщили, что система водоснабжения города запущена. Ожидается, что в 20:00 мск подача воды возобновится во все поселки.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 40. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.