Система "Лесвосток.рф" будет оценивать способность лесов поглощать углерод

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Автоматизированная информационная система "Лесвосток.рф", тестирование которой в мае началось на Дальнем Востоке, будет в том числе оценивать способность лесов поглощать диоксид углерода (СО2). Об этом в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Очень важно, что [система "Лесвосток.рф"] в том числе будет оценивать поглощающую способность леса, его способность поглощать СО2. А сегодня способность леса поглощать СО2 становится товаром на мировых рынках. Сегодня способность поглощать тонну СО2 стоит примерно $20, доходит до $40, представляете? А у нас, соответственно, как мы грубо оценивали, <…> 500 млн га леса на Дальнем Востоке, который может генерировать несколько миллионов долларов прибыли в год. Мы говорим о миллиардном бизнесе", - сказал Чекунков в эфире ГТРК "Чита".

Министр отметил, что в рамках системы на Дальнем Востоке уже оцифровано 108 млн га леса. Это позволяет в цифровом режиме отслеживать то, что происходит с лесом. "Следить за 500 млн га леса на Дальнем Востоке силами лесников физически невозможно. Поэтому у нас понимание того, что там есть, что сгорело, что усохло, что вырубили получалось с точностью плюс-минус 20-30 лет. То есть где у нас на картах лес, там уже давным-давно его нет, и наоборот, где отмечены сельхозугодия, все уже поросло", - объяснил глава Минвостокразвития.

Благодаря новой системе, по словам Чекункова, бизнес получает доступ к лесным ресурсам, минуя бюрократические структуры. "Система позволяет выбрать лесной участок инвестору, оценить его потенциал, [после чего] инвестор подает заявку, случается аукцион, и все - лесной участок у инвестора. А дальше система следит за тем, как он свои обязательства выполняет, автоматически рассчитывая оптимальное количество вырубки. Наша конечная цель - прослеживать судьбу каждого полена. Судьбу, я надеюсь, до переработки", - добавил он.

Минвостокразвития России и Минприроды РФ ранее согласовали дорожную карту плана мероприятий по проведению в 2021 году на территории Забайкальского и Хабаровского краев эксперимента по внедрению информационной системы "Лесвосток.рф". Она предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование через электронный аукцион.

Итоги эксперимента будут подведены 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью "Лесвосток.рф", а также о возможности тиражирования этого опыта на другие регионы Дальнего Востока.