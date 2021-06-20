В Чехии 1 июля начнется регистрация детей на вакцинацию от коронавируса

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Чехии с 1 июля начнут онлайн-регистрацию проживающих в республике детей в возрасте от 12 лет для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр страны Андрей Бабиш на своей странице в Twitter .

"С 1 июля будет возможно регистрировать [на вакцинацию от коронавируса] детей в возрасте от 12 лет", - отметил премьер, подчеркнув, что прививки им будут делаться только в присутствии родителей или установленных законом опекунов и под надзором педиатров.

Регистрация будет проводиться на специальном сайте Минздрава. О времени и месте вакцинации детей их родителей или опекунов уведомят СМС-сообщениями или письмом по электронной почте.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 4 679 951 жителю. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 2 430 833 человека. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Чехии, население которой составляют почти 10,7 млн граждан, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 666 025, из них вылечились 1 632 840, умерли 30 280 жителей.