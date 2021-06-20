Израиль с 1 июля разрешит въезд привитым индивидуальным туристам из некоторых стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Израиля намерены с 1 июля разрешить въезд в страну для иностранных вакцинированных туристов из ряда стран в частном порядке, вне организованных туристических групп. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД еврейского государства со ссылкой на заявление израильского министра внутренних дел Айелет Шакед.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима. Список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин, будет опубликован дополнительно", - говорится в заявлении.

В конце мая в рамках программы министерства туризма в Израиль прибыла первая за 14 месяцев организованная группа иностранных вакцинированных туристов, за ней последовали еще несколько по 5-30 туристов из списка стран и с вакцинами, которые одобрены Министерством здравоохранения Израиля и утверждены в США и ЕС. Даже при условии полной вакцинации иностранным туристам при въезде в Израиль в организованных группах необходимо иметь результат ПЦР-теста, сделанного до вылета, а также пройти еще одну такую проверку в аэропорту Бен-Гурион по прибытии. Министерство туризма еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда стран в индивидуальном порядке.

Вакцинация населения препаратом американской компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,49 млн израильтян, вторую - 5,149 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.