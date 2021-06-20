В офицерском бале в Севастополе участвуют около 1 тыс. человек из разных регионов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Большой севастопольский офицерский бал собрал около 1 тыс. участников из разных регионов России, сообщила журналистам в воскресенье руководитель проекта Екатерина Графодатская.

"У нас всегда сохраняется традиция участия как офицерских, так и гражданских пар примерно поровну. В этом году у нас примерно 1 тыс. человек участвует. Очень много участников из других городов к нам приехали, и мне кажется, что это такой хороший знак", - сказала Графодатская.

Традиционно мероприятие проходит на площади Михайловской батареи - форта XIX века на северном берегу главной городской бухты. Чтобы здесь было удобно танцевать, выстилается паркет. Около равелина на якорь встал парусник "Херсонес" под алыми парусами. Для участников и зрителей строгие требования к наряду: мужчины-военные должны быть в парадной форме, гражданские - в смокингах, для дам обязательны вечерние платья в пол.

В этом году бал посвящен 325-летию Военно-морского флота России, 115-летию со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и традиционно - Дню города-героя Севастополя. В целом же тематика бала заявлена как "Симфония будущего".

Традиционно бал открылся воинским бальным парадом, который является самой торжественной частью события. Особое внимание уделено музыке Шостаковича, к которой неоднократно будут возвращаться в течение вечера.

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота, правительств Севастополя и Республики Крым.

В 2020 и 2019 годах бал собирал, по информации организаторов, также около 1 тыс. человек.