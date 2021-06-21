Участники ЕГЭ 21-22 июня сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Устная часть единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам состоится 21 и 22 июня, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет для участников ЕГЭ 2021 года 21 и 22 июня. Письменную часть ЕГЭ по этому предмету они уже сдали 18 июня", - говорится в сообщении.

ЕГЭ по иностранному проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. В пресс-службе сообщили, что заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому подали около 102 тыс. человек, что примерно равно числу участников письменного экзамена. Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть.

Устную часть участники сдают по желанию, добавили в ведомстве. За выполнение письменной части работы можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов. Свои результаты выпускники узнают не позднее 7 июля.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Также могут использоваться лингафонные кабины. Продолжительность устного экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам - 15 минут, по китайскому - 12 минут. Для участников с ограничениями по здоровью время может быть увеличено на 30 минут.

Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения говорили, что в условиях пандемии график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.