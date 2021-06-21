В Петербурге закрываются для посещения аттракционы и ограничивается доступ в фан-зоны

С 21 июня в Петербурге запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. На торжественные и конгрессно-выставочные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается комитетом по промышленной политике Санкт Петербурга, посетителей будут допускать только при наличии отрицательного ПРЦ-теста. Общее количество участников этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано региональным управлением Роспотребнадзора.

Последние дни заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге растет, в городе разворачивают дополнительные койки для этой категории пациентов. 20 июня впервые с февраля в городе выявили более одной тысячи заразившихся.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга ввело новые ограничения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Для жителей города станут недоступны для посещения аквапарки и аттракционы, а допустимое количество посетителей фан-зоны на Конюшенной площади сокращается с 5 до 3 тыс. человек.

Кроме того, с 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. К понедельнику комитет по транспорту обновит стандарт согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора.

Ограничения коснулись и праздника выпускников "Алые паруса". В период его проведения - с 16.00 25 июня до 06.00 26 июня - запрещается деятельность общепита и объектов розничной торговли в центре города.

С 17 июня в городе уже введены дополнительные ограничения. В частности, запрещена работа фудкортов в торговых центрах и ночная работа ресторанов. Кроме того, в городе запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек. При этом все обязаны использовать маски, в том числе участники мероприятий на открытом воздухе. Тогда же вновь ужесточили требования к заполняемости залов в кинотеатрах - сейчас в них разрешается пускать 50% зрителей от общего количества, помещающегося в зал.

Фан-зоны становятся меньше

Уже с воскресенья вступили в силу ограничения, касающиеся любителей футбола. Теперь допустимое количество посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. На территорию тематического парка в "Юбилейном" допустят до 1 тыс. посетителей.

Посетители фан-зон ЧЕ-2020 обязаны носить маски. Кроме того, ранее в фан-зонах запретили продавать еду, болельщики смогут купить только напитки.

Обязательная вакцинация

Новым постановлением власти города также обязали в срок до 15 августа обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции среди чиновников, сотрудников государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт Петербурга. Наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц. Вузам рекомендовали обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов.