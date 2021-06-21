Вылеты трех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали по метеоусловиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июня. /ТАСС/. Вылеты трех рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло аэропорта Камчатки.

Задерживаются вылеты в Никольское, Усть-Камчатск и Оссору.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что информация о времени вылетов будет позже. Пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Часть Камчатки находится в зоне влияния циклона. Атмосферный вихрь принес в разные районы края дождь и усиление ветра.