Власти Удмуртии намерены вакцинировать от коронавируса до 5-6 тыс. человек в сутки

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют увеличить темпы вакцинации от коронавируса, так за сутки намерены прививать до 5-6 тыс. человек. Такая мера позволит быстрее добиться коллективного иммунитета, сообщил в понедельник глава региона Александр Бречалов, выступая на аппаратном совещании.

"Поручение Минздраву Удмуртской Республики - нам необходимо в ближайшие дни выйти на гораздо больший темп по вакцинации. Если у нас сейчас 1,9 тыс. с небольшим человек в среднем вакцинируется за сутки, то нам необходимо выйти на темп 5-6 тыс. вакцинируемых за сутки", - сказал он.

Бречалов также заметил, что у людей должна быть возможность поставить прививку в день обращения, для этого необходимо увеличивать количество мест, где можно сделать вакцину и контролировать маршрутизацию. "63 точки вакцинации [действует], из них 12 - это мобильные медицинские комплексы. Это хорошо, но простые арифметические действия нам подсказывают, что если выходить на 5-6 тыс. в сутки, то этого количества не хватает", - сказал он.

По словам первого заместителя председателя Госсовета Удмуртии Надежды Михайловой, для того, чтобы в республике сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу нужно привить еще более 0,5 млн человек.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили журналистам, что в течение этой недели количество пунктов вакцинации в Удмуртии увеличится до 100. Новые прививочные кабинеты заработают в районных и городских больницах и поликлиниках, кроме того, на республиканских мероприятиях будут продолжать работать мобильные комплексы вакцинации.

Согласно данным оперативного штаба, всего на 21 июня в Удмуртии вакцинировано более 146,7 тыс. человек, из них 114,5 тыс. получили второй компонент. В республике зарегистрировали около 35 тыс. лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 31,8 тыс. человек выздоровели, зафиксировали 468 летальных случаев.