Аппарат Титова разработал маршрутизатор для работодателей по вакцинированию сотрудников

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова разработал маршрутизатор для работодателей с пошаговыми инструкциями по вакцинированию сотрудников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

"В связи с выходом постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников, у бизнеса возникло множество вопросов. Мы постарались найти ответы на большинство из них и сделали наглядный гайд для работодателей с пошаговыми действиями в данной ситуации", - рассказал общественный омбудсмен по вопросам надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, слова которого привела пресс-служба.

Маршрутизатор, который имеется в распоряжении ТАСС, состоит из 10 пунктов. Согласно документу, сначала работодателю необходимо издать приказ по организации о необходимости вакцинирования 60% сотрудников, затем провести у себя в организации информационно-разъяснительную работу и пропаганду мер профилактики и защиты от коронавируса с упором на необходимость вакцинирования. После этого следует выяснить у кого из сотрудников уже поставлена вакцина, у кого из сотрудников есть противопоказания, кто готов привиться, а кто нет. Далее каждому сотруднику, не имеющему сертификата о вакцинации, нужно выдать индивидуальное уведомление о необходимости сделать прививку. С тех сотрудников, которые отказываются прививаться, взять письменную объяснительную с мотивированной причиной отказа.

Затем до 15 июля организовать введение первого компонента вакцины для сотрудников, до 15 августа - второго. С 1 по 15 июля необходимо отправить отчет в личном кабинете юрлица на портале mos.ru. Отчет содержит информацию о юрлице, общем количестве сотрудников, и количестве привившихся сотрудников. Также по каждому привитому сотруднику необходимо указать его СНИЛС, номер полиса ОМС, номер паспорта (или патента для иностранцев) и номер телефона.

Если количество сотрудников, отказывающихся ставить прививку, превышает 40% от общей численности персонала (включая договоры ГПХ), то часть таких сотрудников необходимо отстранить от работы, издав соответствующий приказ. После 15 июля работодателей, которые не предоставили отчет, не вакцинировали 60% сотрудников, не отстранили от работы отказавшихся вакцинироваться сотрудников, Роспотребнадзор может оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей, уточняется в документе.