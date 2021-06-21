ОП представила логотип общественного наблюдения на выборах 2021 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ на пресс-конференции в понедельник представила официальный логотип общественного наблюдения на выборах в единый день голосования 2021 года.

"Наше общественное наблюдение - это целое большое движение. Сейчас вместе с нашими регионами, с нашими общественными организациями шло большое обсуждение, по его итогам вот такой логотип будет нашего общественного наблюдения. Он будет на всех наших материалах присутствовать, он символизирует наши общие подходы", - сказал председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Логотип оформлен на белом фоне. Он состоит из узоров в виде трех полумесяцев, которые выполнены в цветах российского триколора. По центру красным цветом выделена галочка, которая символизирует отметку "за" при голосовании на выборах. Под логотипом нанесено название "Общественное наблюдение".

Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием 8 декабря прошлого года объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы, которые пройдут в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Президент России Владимир Путин в четверг на прошлой неделе подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.