Тяжелые формы COVID-19 могут вызывать проблемы с памятью

ТАСС, 21 июня. Итальянские медики проследили за влиянием тяжелых форм коронавирусной инфекции на мозг пациентов и обнаружили, что они порождают долгосрочные проблемы с памятью и обработкой информации у примерно 16% из них. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской академии неврологии (EAN).

"Наши наблюдения указали на существование существенных поведенческих и когнитивных проблем, которые проявляли себя даже через несколько месяцев после выздоровления. В частности, нас сильно обеспокоили те изменения в работе мозга, которые мешают людям сосредотачиваться, планировать действия и запоминать новую информацию", - заявил профессор университета Вита-Салют Сан-Раффаэле в Милане (Италия) Массимо Филиппи, чьи слова приводит пресс-служба EAN.

Коронавирус поражает не только легкие, но и может проникать в некоторые клетки в других тканях тела, в том числе в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Этой особенностью вируса объясняются потеря обоняния многими заболевшими, нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем.

Выяснилось также, что вирус вызывает серьезные нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Подобные открытия заставили ученых детально изучить то, как долго сохраняются эти симптомы у пациентов, переживших тяжелые формы болезни, и усугубляются ли они впоследствии.

Долгосрочные последствия инфекции

Профессор Филиппи и его коллеги провели одно из первых масштабных исследований такого рода, наблюдая на протяжении нескольких месяцев за изменениями в состоянии здоровья и работой мозга нескольких десятков пациентов с тяжелыми формами COVID-19, проходивших лечение в университетской клинике.

Во время этих наблюдений ученые отслеживали состояние нервной системы больных при помощи магнитно-резонансных томографов, а также изучали сдвиги в их когнитивных способностях и поведении при помощи тестов на память и сообразительность.

Как показали эти замеры, даже через два месяца после выздоровления больше половины больных страдали от различных нарушений сознания и поведения. В частности, у 16% из них появились проблемы с работой краткосрочной памяти, концентрацией внимания и обработкой информации, еще по 6% жаловалось на нарушения в работе зрения и другие когнитивные нарушения, а для примерно 25% пациентов были характерны различные комбинации этих симптомов.

При этом ученые выяснили, что подобные нарушения в работе мозга не являются необратимыми - за последующие десять месяцев наблюдений от них избавились около 17% пациентов. Дальнейшие наблюдения и эксперименты, как надеются профессор Филиппи и его коллеги, помогут ученым понять, как восстановить функции сознания и памяти у остальных больных, переживших тяжелые формы COVID-19.