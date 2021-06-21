В День памяти и скорби единороссы проведут акцию "Огненные картины войны"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Активисты партии "Единая Россия" и движение "Волонтеры победы" в День памяти и скорби в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести создадут изображения из свечей, посвященные вкладу регионов и их жителей в победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба партии в понедельник.

"Свечи памяти традиционно зажгут во всех регионах страны в ночь с 21 на 22 июня. "Огненные картины войны" появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Участники акции создадут в каждом из них изображение из свечей, посвященное вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединит общий лозунг - "Помним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице инсталляция будет посвящена 80-летию Битвы за Москву, она появится у Музея Победы на Поклонной горе. В Московской области акция пройдет перед восходом солнца в Волоколамске у мемориала "Героям-панфиловцам". В Санкт-Петербурге из свечей будет выложена медаль за оборону Ленинграда. В Самаре из свечей составят изображение штурмовика Ил-2, построенного в Куйбышеве на авиационном заводе №18.

Кроме того, пресс-служба партии "Единая Россия" сообщает, что в этом году к акции присоединятся детские лагеря. "В 1 700 из них зажгут свечи, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны. В федеральных лагерях огненные картины будут посвящены детям, совершившим подвиг в годы войны", - говорится в сообщении.

Также акция пройдет в Донецке и Бресте. В Донецке на территории Парка культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола у монумента "Твоим освободителям, Донбасс" состоится концерт под открытым небом с участием пианистки Валентины Лисицы и симфонического оркестра Донецкой государственной академической филармонии.

В Бресте жители города и члены делегации из России, в состав которой войдут добровольцы и руководитель "Волонтеров Победы", член президиума генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Амельченкова, подготовят огненную картину в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. "В рамках поездки также будет заключено соглашение о сотрудничестве между ВОД "Волонтеры Победы" и Белорусским республиканским союзом молодежи", - отмечается в сообщении.