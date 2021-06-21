В Мурманской области вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий работников

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве губернатор Андрей Чибис. В первую очередь прививать будут сотрудников социально-культурных объектов, образовательных организаций, работников сферы транспорта, торговли и общепита, а также муниципальных и госслужащих.

"Мы готовимся к вакцинации для отдельных категорий работников и все процедуры, сроки и порядки в ближайшие два дня будут определены. В первую очередь обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных организаций и структур общепита", - сказал губернатор.

Чибис также рекомендовал работодателям, чья деятельность не входит в сферы, для которых предусмотрена обязательная вакцинация, стимулировать своих сотрудников прививаться и предоставлять им оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы в день вакцинации и один день после вакцинации от COVID-19. "Это принципиально важно - дополнительно мотивировать пройти вакцинацию", - отметил губернатор.

Ранее власти Мурманской области анонсировали новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. В Заполярье запрещают массовые мероприятия в помещении и на воздухе, закрывают учреждения культуры, фуд-корты в ТРЦ будут работать только на вынос, а заселиться в гостиницы можно будет при наличии справки о наличии антител или о вакцинации. Прекращается деятельность детских игровых комнат, наполняемость кинотеатров сокращается до 50%. Работодателям рекомендовали воздержаться от направления работников в служебные командировки, за исключением случаев, требующих особой необходимости. Эти ограничения будут действовать в Мурманской области до особого распоряжения.