Российские регионы смогут оперативно обмениваться психотропными лекарствами для пациентов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Регионы России получат возможность оперативно обмениваться запасами незарегистрированных психотропных лекарств, в которых нуждаются пациенты. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство изменит порядок распределения незарегистрированных лекарств для пациентов с неврологическими и иными заболеваниями. Речь идет о наркотических и психотропных препаратах, которые у нас в стране пока не производятся", - сказал Мишустин.

По его словам, пациенты сейчас имеют право получить такие медикаменты бесплатно в поликлинике, однако процедура оформления заявок на эти препараты от регионов РФ довольно долгая и сложная, потому что ввоз и оборот наркотических и психотропных медикаментов жестко регламентирован. Нередко в одном регионе таких препаратов избыток, а в другом их не хватает, что вынуждает больных привозить эти средства из-за границы или покупать в интернете с нарушением закона и риском получить фальсификат, подчеркнул Мишустин.

"Чтобы предотвратить такие случаи и помочь людям, нуждающимся в подобных препаратах, получать их своевременно и легально, правительство утвердило порядок их перераспределения. Теперь регионы смогут оперативно обменяться неиспользованными запасами таких медикаментов", - сказал председатель кабмина.

Для этого регионы будут ежеквартально направлять в Минпромторг данные об оставшихся невостребованными лекарствах, и ведомство будет вести мониторинг и курировать перераспределение препаратов. "Это позволит обеспечить людей необходимыми им лекарствами", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что новый порядок будет действовать в ближайшие три года. "За это время должно быть налажено производство таких препаратов в России", - заключил премьер.