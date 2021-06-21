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В Ленинградской области заложили памятник жертвам геноцида советских граждан

Мемориальный комплекс находится в Гатчинском районе

Дер. ДОНИ /Ленинградская область/, 22 июня. /ТАСС/. Памятник жертвам геноцида советских граждан на оккупированных во время Второй мировой войны территориях заложили в понедельник в Гатчинском районе Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мемориальный комплекс, который появится здесь, на территории Ленинградской области, где более трех лет не прекращались ожесточенные бои, увековечит память о наших соотечественниках, безвинных жертвах нацистского геноцида. Он станет символом вечной скорби и вместе с тем памятником невероятной стойкости нашего народа", - зачитали на церемонии закладки камня слова председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Как рассказал помощник президента РФ, председатель Российского Военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, решение о создании мемориала инициировали в прошлом году РВИО и Российское историческое общество (РИО). Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. "То, что происходило здесь - это было преступление против человечности. В первую очередь, в отношении мирных жителей. Количество погибших мирных жителей в годы Великой Отечественной войны не имеет прецедентов ни в процентном отношении, ни в общей сумме, ни в том, как это делалось. Никогда человечество не переживало ничего подобного", - отметил Мединский.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил, что во время Великой Отечественной войны территория региона была зоной непрерывных боевых действий, а также находилась в оккупации с 1941 по 1944 год.

"Выбор [для установки мемориала] пал на Гатчинский район <...>. Один из страшных фактов, что на территории Гатчинского района был концентрационный лагерь, где из детей выкачивали кровь для солдат Вермахта. Или тот факт, что 82 тыс. жителей были замучены в фашистских лагерях, которые были на оккупированных территориях, а 6 тыс. были повешены", - рассказал Дрозденко.

Мединский также выразил надежду, что после окончания пандемии "миллионы иностранных туристов", которые приезжают в Санкт-Петербург, смогут также познакомиться и с этими страницами истории. Сроки создания памятника пока не известны, они будут зависеть от проведения конкурса для определения лучшего архитектурно-художественного решения проекта. Финансировать проект планируется из нескольких источников. Часть расходов на создание мемориала будет покрыта за счет народных пожертвований, готовность софинансировать проект также выразила Ленинградская область.

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