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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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Путин поручил Голиковой обеспечить все необходимые эпидемиологические меры в Крыму

Вопрос стоит остро, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму, пострадавшем от последствий сильных ливневых дождей. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Учитывая летнюю жару, отдельное внимание уделено санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. "Дано поручение вице-премьеру [России Татьяне] Голиковой. Разумеется, [сейчас в регионе] тепло, [там] последствия наводнения. Остро стоит вопрос санитарно-эпидемиологических мер, и соответствующее поручение дано Голиковой", - сообщил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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