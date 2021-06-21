Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах

"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.

По словам Мурашко, около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в России под наблюдением врачей.

"На сегодняшний день число пациентов, находящихся на лечении под наблюдением медицинских работников, составляет порядка 465 тыс.", - сказал он.