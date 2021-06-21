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Пандемия COVID-19
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Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах

По словам главы Минздрава, около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся под наблюдением врачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Подъем уровня заболеваемости COVID-19 демонстрируют "порядка 65 регионов" России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".

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"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости", - сказал он.

По словам Мурашко, около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в России под наблюдением врачей.

"На сегодняшний день число пациентов, находящихся на лечении под наблюдением медицинских работников, составляет порядка 465 тыс.", - сказал он.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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