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Первые партии "Спутника Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня

Препарат может использоваться также для ревакцинации от коронавируса, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет доступна точно так же для вакцинальных пунктов. Сейчас, после 25-го числа (июня - прим. ТАСС), начнут первые серии выходить в гражданский оборот", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Спутник лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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