Роскомнадзор напомнил об отказе от развлекательных передач в День памяти и скорби

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) напоминает теле- и радиоканалам об отмене развлекательных программ в связи с Днем памяти и скорби 22 июня. Сообщение опубликовано в понедельник на сайте службы.

"Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов (телепрограмм), радиоканалов (радиопрограмм) и вещателям, что <...> 22 июня на территории всей Российской Федерации на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня", - говорится в сообщении.

Ведомство приводит список признаков развлекательных передач. "К развлекательным программам относятся те программы, основными признаками которых являются сочетание юмора, азарта, легкости, эмоционального комфорта. Ими могут быть эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, телевизионные юмористические сериалы, комедийные фильмы и другое", - сообщается на сайте.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года. 24 октября 2007 года включен в перечень памятных дат РФ, установленных Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".