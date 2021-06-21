"Спутник Лайт" может появиться в Подмосковье в начале июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", как ожидается, будет поставлена в Подмосковье в начале июля. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки, он подходит для ревакцинации. Первые партии вакцины "Спутник Лайт" начнут поступать в гражданский оборот после 25 июня. Он уточнил, что препарат сейчас находится в производстве и на контроле качества.

"Очень много дискуссий на вопрос, когда же нужно делать ревакцинацию. Тут есть два аспекта - после болезни и после постановки первой вакцины. <...> На этой неделе должны быть методические рекомендации. <...> С учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая складывается сейчас, ревакцинацию будут рекомендовать делать через шесть месяцев после первой [прививки]. То же самое относится к болевшим, если человек более шести месяцев назад [перенес ковид], то ему уже можно спокойно идти вакцинироваться", - добавила Стригункова.