Медики в Сибири зафиксировали рост числа желающих привиться от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Среднесуточное число желающих пройти вакцинацию от коронавируса нового типа в регионах Сибирского федерального округа выросло в 1,5-2 раза в течение последней недели на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили представители Минздравов и оперативных штабов сибирских регионов.
"Развернуто более 100 пунктов вакцинации, 13 мобильных пунктов и выведено 95 мобильных бригад для доступности вакцинирования по месту учебы, работы. Темпы вакцинирования варьируются в зависимости от дня недели: от 3,3 тыс. в выходные дни, до 8,7 тыс. в рабочие", - сообщила в понедельник на оперативном совещании правительства Новосибирской области замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. На прошлой неделе Аксенова говорила о том, что число желающих привиться в рабочие дни составляет в среднем около 6,1 тыс.
В Минздраве Алтайского края ТАСС пояснили, что в минувшую пятницу в регионе за вакциной обратилось порядка 4 тыс. человек, тогда как в предыдущие дни их число достигало около 2 тыс. в сутки. В Иркутской области, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона, в последние дни прививается порядка 5-6 тыс. человек в день, хотя еще в начале июня эта цифра составляла около 3 тыс.
Число желающих привиться от коронавируса в стационарных и мобильных комплексах в Томске за неделю выросло в 4 раза - до 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона. Фиксируют прирост интереса к вакцинации и в Красноярском крае.
Резкий рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в регионах Сибири с середины июня. Так, за прошлую неделю число случаев заболевания в Омской области выросло на 17%, в Новосибирской, по подсчетам ТАСС, за последнюю неделю - на 28% (с 653 до 838 случаев). Власти сибирских регионов в этой связи увеличивают количество коек в ковидных госпиталях и вводят новые ограничения. Так, в Иркутской области под запретом оказались массовые развлекательные и досуговые мероприятия в закрытых помещениях, а также плановая госпитализация, в Алтайском крае не разрешается проводить мероприятия с численностью участников более 1 тыс. человек, а в Хакасии несовершеннолетним запретили выходить из дома в вечернее время без родителей. В ряде регионов власти заявляли о том, что рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для определенных категорий населения, в Кузбассе такая мера уже действует.