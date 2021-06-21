Медики в Сибири зафиксировали рост числа желающих привиться от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Среднесуточное число желающих пройти вакцинацию от коронавируса нового типа в регионах Сибирского федерального округа выросло в 1,5-2 раза в течение последней недели на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили представители Минздравов и оперативных штабов сибирских регионов.

"Развернуто более 100 пунктов вакцинации, 13 мобильных пунктов и выведено 95 мобильных бригад для доступности вакцинирования по месту учебы, работы. Темпы вакцинирования варьируются в зависимости от дня недели: от 3,3 тыс. в выходные дни, до 8,7 тыс. в рабочие", - сообщила в понедельник на оперативном совещании правительства Новосибирской области замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. На прошлой неделе Аксенова говорила о том, что число желающих привиться в рабочие дни составляет в среднем около 6,1 тыс.

В Минздраве Алтайского края ТАСС пояснили, что в минувшую пятницу в регионе за вакциной обратилось порядка 4 тыс. человек, тогда как в предыдущие дни их число достигало около 2 тыс. в сутки. В Иркутской области, сообщили ТАСС в оперативном штабе региона, в последние дни прививается порядка 5-6 тыс. человек в день, хотя еще в начале июня эта цифра составляла около 3 тыс.