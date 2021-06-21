В Свердловской области связывают рост заражений COVID-19 с несоблюдением мер профилактики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Эпидемиологи связывают рост случаев заражения коронавирусом в Свердловской области с несоблюдением мер профилактики, в том числе личной. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

9 мая сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировали 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в области фиксировалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован лишь 91 случай заражения за сутки, 21 июня это показатель вырос почти в два раза - 174 случая за сутки.

"По мнению эпидемиологов, рост заболеваемости связан с несоблюдением мер профилактики COVID-19, особенно личной, активным общением людей в летний период, активной миграцией граждан в период отпусков", - сказали в оперативном штабе региона.

Ранее 21 июня губернатор региона в своем Instagram сообщил, что крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который должен был состояться 25 июня, отменят, перенесен "до лучших времен" областной Сабантуй, прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на стадионе "Екатеринбург-Арена". По его словам, эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет 91 933. Общее число выписанных достигло 85 709, общее число случаев смерти - 3 692.