В Казани запретили сдавать в аренду электросамокаты детям до 16 лет

КАЗАНЬ, 21 июня./ТАСС/. Исполком Казани и компании, сдающие электрические самокаты напрокат, разработали регламент о правилах предоставления их в аренду. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на еженедельном совещании в мэрии в понедельник.

"В данном документе изложены как требования, предъявляемые техническому состоянию самоката, так и ограничения скорости их движения, категоричный запрет на пользование самокатом детьми до 16 лет и лицами, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ряд других требований", - сказал Шакиров.

Соглашение между комитетом по транспорту Казани и арендаторами подписано 17 июня. Так, максимальная скорость, которую могут набирать пользователи шерингов, достигает 25 км/ч, а в 60 зонах установлены ограничения до 10-15 км/ч. На нескольких участках улично-дорожной сети введен полный запрет движения на электросамокатах - среди них Казанский Кремль.

Кроме того, усилен контроль за неправильную парковку таких транспортных средств. Нарушителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Арендаторы самокатов начали вводить собственные правила пользования передвижными средствами еще в конце осени. За июнь операторы выписали 488 штрафов, в то время как в мае эта цифра достигала 200. Кроме того, 21 аккаунт пользователей был заблокирован за злостное нарушение правил.