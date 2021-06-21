Эковолонтеры вывезли почти 40 тонн мусора со стихийных свалок в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Участники проекта "След чистоты" в Свердловской области за июнь убрали почти 40 тонн мусора со стихийных свалок. Для дальнейшего поиска свалок и утилизации мусора эковолонтеры запустили специальную интерактивную карту, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта в понедельник.

По данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, за 2020 год обнаружено 2 186 мест несанкционированного размещения ТКО на площади свыше 142 га. Ликвидировано 1 974 свалки на площади 93,4 га.

"Во время десантов в июне волонтеры очистили природные территории в 15 городах Свердловской области. Убрано почти 40 тонн несанкционированного мусора. Весь собранный мусор региональные операторы увозили на полигоны. Но где было возможно, мусор сортировали", - сказали в пресс-службе.

Весь мусор, собранный в Сысерти, волонтеры увезли в сортировочный пункт у торгово-развлекательного центра "Мега", потому что в самом населенном пункте не было возможности для сортировки. Новые выезды планируются в сентябре, волонтеры проведут очистку территорий в 100 городах Челябинской и Свердловской областей.

Команда организаторов разработала интерактивную карту, на которой участники проекта отмечают места скопления мусора. Любой желающий может присоединиться к проекту, выбрав на карте задание, например, "убрать свалку" или "рассортировать мусор". "Мы планируем, что за каждое действие - сбор и вывоз мусора из лесов и парков - человек будет зарабатывать бонусные баллы, эквивалентные реальным скидкам на покупку товаров и услуг у партнеров проекта", - поясняют в пресс-службе. На карте "Следа чистоты" можно увидеть не только несанкционированные свалки, но и пункты приема и сортировки ТКО и выбрать ближайший для себя.

Экологический проект "След чистоты" был создан в феврале 2021 года. Его задача - объединить усилия тех, кому важна экологическая ситуация своего города. В десантах уже приняли участие около 600 человек.

О ситуации в округе

В мае полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев сообщал, что более 95% твердых бытовых отходов в УрФО не были утилизированы. Он добавил, что из образованных в прошлом году 3,7 млн тонн была утилизирована лишь 101 тысяча тонн, или 2,7%.