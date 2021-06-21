Глава ВОЗ сообщил, что заболеваемость коронавирусом в мире снижется восьмую неделю подряд

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, а смертность - седьмую неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число случаев COVID-19 снижается восьмую неделю подряд, а число смертей - седьмую неделю подряд", - сказал он.

Глава ВОЗ назвал это обстоятельство "хорошей новостью", отметив вместе с тем, что уровень заболеваемости и смертности в мире "остается высоким". На прошлой неделе в ВОЗ поступили сообщения о более 2,5 млн новых случаев заболевания и почти 64 тыс. случаев с летальных исходом. Это означает, пояснил гендиректор, что каждую минуту в мире регистрировалось в среднем 250 заразившихся и шесть смертей.

Темпы снижения заболеваемости и смертности во всех регионах планеты снизились, но в некоторых странах число заболевших и умерших "быстро растет", продолжил глава ВОЗ. В Африке число новых случаев COVID-19 и случаев с летальным исходом выросло за неделю почти на 40%, а в некоторых странах рост был троекратным и четырехкратным. Среди причин такого роста Гебрейесус назвал распространение новых штаммов коронавируса, а также "неэффективное использование мер в сфере здравоохранения и социальных мер" и "вакцинное неравенство".

Гендиректор обратил внимание на необходимость создания хабов по передаче технологий для производства мРНК-вакцин от коронавируса и подготовки специалистов в странах с низкими и средними доходами на душу населения. "Сегодня я рад объявить о том, что ВОЗ обсуждает с консорциумом компаний и учреждений вопрос о создании хаба передачи технологий в ЮАР", - сообщил он. По его словам, ВОЗ содействует усилиям по созданию этого хаба, "устанавливая критерии передачи технологий, оценивая применение, разрабатывая стандарты, оказывая поддержку и осуществля