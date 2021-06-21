Крыму выделят средства на ликвидацию последствий наводнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Крыму будут направлены средства на ликвидацию последствий сильнейших за последние сто лет проливных дождей, которые вызвали множество подтоплений. В настоящее время идет оценка ущерба, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Все вы знаете о наводнениях в Крыму. Многие люди пострадали и потеряли свое имущество в ходе стихийного бедствия. Сейчас в регионе ведется работа по оценке ущерба. Дальше будем выделять средства на ликвидацию последствий", - написал вице-премьер.

Циклон над Крымом с ночи 17 июня стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.