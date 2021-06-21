Глава СВР заявил, что точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Информация о точной дате нападения Германии на СССР поступила от разведки с территории Финляндии за 11 дней до начала вторжения. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина "В войну разведка вступила первой" в журнале "Национальная оборона" к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений", - говорится в статье, посвященной работе отечественной разведки перед началом войны.

"В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е. Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения", - отмечает Сергей Нарышкин в своей статье.

В то же время он напомнил, что помимо подготовки плана "Барбаросса" для внезапного нападения на СССР (он был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года и предполагал к 15 мая 1941 года закончить развертывание войск в районах сосредоточения), "по личному указанию Гитлера была разработана многоэтапная операция по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии".

15 февраля 1941 года план такой операции был утвержден, хотя в дальнейшем неоднократно дополнялся. "График мероприятий постоянно корректировался по мере уточнения даты нападения. Вермахт, Министерство пропаганды, МИД, разведывательные и контрразведывательные службы Германии в тесном взаимодействии вплоть до последнего дня перед нападением на СССР проводили мероприятия по дезинформации, стратегической и оперативной маскировке. По этим причинам в сводках советских загранпредставительств появилось такое многообразие дат предполагаемого нападения", - говорится в статье главы СВР.