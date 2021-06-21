ВОЗ сообщила, что 40 стран не могут продолжить программу вакцинации из-за нехватки вакцин

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 40 стран, участвующих в механизме COVAX, не имеют достаточного количества вакцин, чтобы продолжить программы вакцинации. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

"Мы распространили около 90 млн доз вакцин через механизм, - отметил он. - Однако этого явно недостаточно. Из 80 стран, участвующих на основании предварительных рыночных обязательств, половина не имеет достаточно вакцин, чтобы продолжить программы вакцинации. В некоторых странах вакцины закончились полностью, другие страны имеют запасы, достаточные только для того, чтобы ввести вторые дозы вакцин тем, кто получил первые дозы". "Вся эта ситуация является трагедией", - подчеркнул Эйлвард.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.