В Чехии с 26 июня смягчат противоэпидемические ограничения

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии в понедельник приняло решение смягчить с 26 июня действующие в республике из-за коронавируса ограничения. Это стало возможным из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране, информировало Чешское телевидение.

Число участников культурно-развлекательных мероприятий под открытым небом с предстоящей субботы будет увеличено до 5 тыс. В помещениях власти разрешат находиться до 2 тыс. слушателей концертов, зрителей театральных представлений. В музеях отменяется запрет на максимальное количество посетителей, но каждый из них обязан будет иметь справку о прохождении вакцинации или отрицательном результате теста на коронавирус. В ресторанах и кафе станет возможным организовывать музыкальные выступления, сохранится запрет танцев.

Кроме того, в магазинах с субботы максимальное количество покупателей будет определяться из расчета один человек на 10 кв. м торговой площади, а не на 15 кв. м как сейчас. Увеличится допустимое число посетителей бассейнов. Зрителям в кинотеатрах разрешат проносить в просмотровые залы напитки и попкорн, купленные в фойе буфетов.

Между тем власти призывают жителей Чехии не терять бдительность и соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Обстановка в стране может вновь ухудшиться, как это произошло после завершения прошлогоднего периода летних отпусков, когда возвратившиеся с зарубежных курортов туристы "экспортировали" в республику новые штаммы коронавируса.