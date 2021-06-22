В Волгограде на Мамаевом кургане зажгли свечи в память о погибших во время войны

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Волгоградцы и гости города зажгли памятные свечи на Мамаевом кургане в рамках патриотической акции "Завтра была война…", которую традиционно накануне Дня памяти и скорби проводят сотрудники правоохранительных органов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

На Мамаевом кургане собрались представители силовых и надзорных ведомств региона - сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, члены их семей, курсанты Волгоградской академии МВД России, кадеты полицейских классов, а также девушки-регулировщицы в форме военных лет и сотрудники правоохранительных органов в форме НКВД.

"Памятная акция началась с пролога "Завещание потомкам", наглядно отразившего картину начавшейся войны. На фоне светопредставлений прозвучали стихотворения военных лет и композиции в исполнении вокального коллектива ГУ МВД России по Волгоградской области. Все участники с зажженными свечами выстроились на площади Героев и, почтив минутой молчания память павших на полях сражений Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню", - говорится в сообщении.

Впервые акция, проводимая по инициативе волгоградских полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год в мероприятии уже приняли участие представители всех силовых структур региона, а с 2014 года акцию поддержал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и она стала всероссийской.