Дополнительные 60 коек развернули в Петропавловске-Камчатском для лечения больных COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июня. /ТАСС/. Дополнительные 60 мест для больных коронавирусной инфекцией развернуты в Петропавловске-Камчатском во вторник, сообщается на сайте краевого правительства.

"За минувшие выходные дополнительные 40 коек были развернуты в моногоспитале городской больницы № 2, в детской инфекционной больнице добавлены двадцать мест. Сегодня в госпитале на базе Камчатской краевой больницы развернуты еще шестьдесят дополнительных мест. Ежесуточный прирост госпитализированных составляет 30-40 человек. В минувшее воскресенье с диагнозом "коронавирусная инфекция" были госпитализированы 39 человек", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марины Волковой.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщали, что причина роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией на Камчатке - несоблюдение эпидемиологических требований и рекомендаций в период майских выходных. Судя по данным оперштаба, ежесуточный прирост заразившихся в последние дни составляет 12-15 человек. В мае инфекцию подтверждали у шести-семи пациентов.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. пациентов выздоровели, 238 умерли. Прививку первым компонентом вакцины в регионе сделали около 37 тыс. человек.