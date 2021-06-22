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Роспотребнадзор за первый квартал 2021 года изъял 8,5 тонн мясной продукции

Доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, составила 0,36%, в то время как за первый квартал 2020 года - 0,13%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор за первый квартал 2021 года изъял из оборота 8,5 тонны мясной продукции, не соответствующей нормам. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"[За первый квартал 2021 года] специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 8,5 тонн мяса и мясной продукции (за первый квартал 2020 года - 22 тонны)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,77% (за первый квартал 2020 года - 3,43%), по физико-химическим показателям - 1,79% (за первый квартал 2020 года - 2,28%), по паразитологическим показателям - 0,17% (за первый квартал 2020 года не обнаружено). Доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, составила 0,36% (за первый квартал 2020 года - 0,13%).

Всего за первый квартал текущего года специалисты Роспотребнадзора исследовали более 28 тыс. проб мяса и мясной продукции.

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Россия
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