Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в борьбе с фашизмом, прошла в соборе Воскресения Христова в Кубинке - Главном храме ВС России, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В рамках акции ровно в 04:00 военнослужащие установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям, также огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной в музей землей с мест самых ожесточенных боев Великой Отечественной", - сказали в ведомстве.

В мемориальной части музейного комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-миллиметровому противотанковому орудию ЗИС-2. Всего таких гильз свыше 15 000. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов.

Земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. Каждая гильза подписана с указанием места, откуда он привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронений воинов на своей территории.

Акция "Свеча памяти" прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла панихида.